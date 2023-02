Mode d’emploi : L’environnement de l’artiste musical : contrats, revenus, métiers Foyer de l’Opéra de Limoges Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Mode d’emploi : L’environnement de l’artiste musical : contrats, revenus, métiers Foyer de l’Opéra de Limoges, 23 février 2023, Limoges. Mode d’emploi : L’environnement de l’artiste musical : contrats, revenus, métiers Jeudi 23 février, 18h00 Foyer de l’Opéra de Limoges

Formation gratuite

Formation gratuite à destination des artistes et de leurs partenaires, avec lesquel·les nous ferons un point sur les revenus, royalties et rôles de chacun. Foyer de l’Opéra de Limoges Pl. Stalingrad, 87000 Limoges Les Emailleurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Qui sont les acteur·rices du monde de la musique qui entourent l’artiste ? Quels sont les échanges financiers entre elleux et les liens contractuels qui les unissent ?

La Fédération Hiero propose une formation gratuite, à destination des artistes et de leurs partenaires,dans laquelle nous ferons un point sur les revenus, royalties et rôles de chacun.

Celle-ci sera encadrée par Jérémy Galliot de la Fédération Hiero et se déroulera le jeudi 23 février 2023, de 18h00 à 21h00, au Foyer de l’Opéra de Limoges.

