Table-Ronde sur la prison : Exclure ou réinsérer Foyer de l’étudiant catholique (FEC), 4 mai 2023, Strasbourg. Table-Ronde sur la prison : Exclure ou réinsérer Jeudi 4 mai, 18h30 Foyer de l’étudiant catholique (FEC) Table-ronde sur la détention avec :

– Trois anciens détenus,

– Lune, proche d’un détenu,

– Robert Blanc, délégué régional du Défenseur des droits

Foyer de l'étudiant catholique (FEC)
17 place Saint-Etienne
Strasbourg 67000

2023-05-04T18:30:00+02:00 – 2023-05-04T20:30:00+02:00

2023-05-04T18:30:00+02:00 – 2023-05-04T20:30:00+02:00

