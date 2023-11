Téléthon : Repas garbure Foyer de l’Automne Casteljaloux, 24 novembre 2023, Casteljaloux.

Téléthon – Repas Garbure : 1 verre de sangria+Garbure+dessert : 12 €

Places limitées ; inscriptions obligatoires avant le 21 novembre.

Portez vos couverts complets !.

Foyer de l’Automne Place de la Cardine

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Telethon – Garbure meal: 1 glass of sangria+Garbure+dessert: 12 ?

Places limited; registration required before November 21.

Bring your full set of cutlery!

Teletón – Comida Garbure: 1 vaso de sangría+Garbure+postre: 12€

Plazas limitadas; es necesario inscribirse antes del 21 de noviembre.

¡Trae tu juego completo de cubiertos!

Telethon – Garbure-Essen: 1 Glas Sangria+Garbure+Dessert: 12 ?

Begrenzte Plätze; Anmeldungen sind bis zum 21. November erforderlich.

Tragen Sie Ihr vollständiges Besteck!

