Haute-Garonne Atelier buste – Prévention du cancer du sein Foyer de l’Aussonnelle Cornebarrieu, 17 octobre 2023, Cornebarrieu. Atelier buste – Prévention du cancer du sein Mardi 17 octobre, 18h30 Foyer de l’Aussonnelle Inscription obligatoire à : communication@cornebarrieu.fr Atelier de sensibilisation, de prévention et de dépistage du cancer du sein basé sur l’intervention de professionnels de la santé qui expliqueront des techniques de palpation permettant de mieux surveiller son corps.

Réservé aux femmes. Foyer de l’Aussonnelle Place du boiret, Cornebarrieu Cornebarrieu 31700 Gastefer Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

