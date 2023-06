Spectacle de fin d’année de l’atelier d’anglais Foyer de l’Aussonnelle Cornebarrieu Cornebarrieu Catégories d’Évènement: Cornebarrieu

Haute-Garonne Spectacle de fin d’année de l’atelier d’anglais Foyer de l’Aussonnelle Cornebarrieu, 21 juin 2023, Cornebarrieu. Spectacle de fin d’année de l’atelier d’anglais Mercredi 21 juin, 15h30 Foyer de l’Aussonnelle Foyer de l’Aussonnelle Place du boiret, Cornebarrieu Cornebarrieu 31700 Gastefer Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T15:30:00+02:00 – 2023-06-21T17:00:00+02:00

2023-06-21T15:30:00+02:00 – 2023-06-21T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Cornebarrieu, Haute-Garonne Autres Lieu Foyer de l'Aussonnelle Adresse Place du boiret, Cornebarrieu Ville Cornebarrieu Departement Haute-Garonne Lieu Ville Foyer de l'Aussonnelle Cornebarrieu

Foyer de l'Aussonnelle Cornebarrieu Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cornebarrieu/

Spectacle de fin d’année de l’atelier d’anglais Foyer de l’Aussonnelle Cornebarrieu 2023-06-21 was last modified: by Spectacle de fin d’année de l’atelier d’anglais Foyer de l’Aussonnelle Cornebarrieu Foyer de l'Aussonnelle Cornebarrieu 21 juin 2023