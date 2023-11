Goûter de Noël du conseil de quartier nord-ouest Foyer de l’Aubinière Sainte-Luce-sur-Loire, 16 décembre 2023, Sainte-Luce-sur-Loire.

2023-12-16

Horaire : 15:00 17:30

Gratuit : oui Tout public

Le conseil de quartier nord ouest organise un goûter de Noël pour les habitants du quartier. Décoration du sapin, bourse aux livres, concours de pâtisserie, maquillage, jeux et chants sont au programme de ce moment convivial organisé par le conseil de quartier nord-ouest. Bourse aux livres : Venez échanger vos livres avec vos voisins ! Déposez vos livres le 13 décembre entre 15h et 19h au foyer de l’Aubinière. Les échanges auront lieu lors du goûter de Noël le 16 décembre. Concours de pâtisserie : Participez au concours de pâtisserie en déposant vos gâteaux de 6 parts, le 16 décembre de 15h à 16h au foyer de l’Aubinière. Dégustation et délibération du jury de 16h à 17h. Annonce du gagnant et remise de prix à 17h15. Le concours est ouvert à tous.

Foyer de l’Aubinière Sainte-Luce-sur-Loire 44980

02 51 85 06 69 02 40 68 16 00 https://www.sainte-luce-loire.com/agenda/gouter-de-noel-du-conseil-de-quartier-nord-ouest/