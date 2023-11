Un conte, une soupe Foyer de la RPA Targon, 3 décembre 2023, Targon.

Targon,Gironde

Quatrième édition pour ce rendez-vous intimiste. Pour l’occasion, la RPA de Targon ouvre ses portes à tous. Moment de rencontres et de partages autour d’un spectacle, de contes et d’une soupe en fin de soirée..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 19:00:00. .

Foyer de la RPA Résidence Petit Roux

Targon 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Fourth edition of this intimate event. For the occasion, the Targon RPA opens its doors to all. A time for meeting and sharing, with a show, storytelling and soup at the end of the evening.

Este acontecimiento íntimo celebra su cuarta edición. Para la ocasión, el RPA Targon abre sus puertas a todos. Es un momento para reunirse y compartir, con espectáculo, historias y sopa al final de la velada.

Vierte Ausgabe dieses intimen Treffens. Zu diesem Anlass öffnet die RPA von Targon ihre Türen für alle. Ein Moment der Begegnung und des Austauschs rund um eine Aufführung, Erzählungen und eine Suppe am Ende des Abends.

Mise à jour le 2023-11-15 par OT de l’Entre-deux-Mers