EXTRA Ordinaire ! Foyer de la Culture Dannemarie Catégories d’Évènement: Dannemarie

Haut-Rhin

EXTRA Ordinaire ! Foyer de la Culture, 25 mars 2023, Dannemarie. EXTRA Ordinaire ! Samedi 25 mars, 13h30 Foyer de la Culture De l’ordinaire à l’extraordinaire, il n’y a qu’un pas, à vous de la franchir ! Foyer de la Culture 2 rue des jardins 68210 Dannemarie Dannemarie 68210 Haut-Rhin Grand Est Des boîtes à chaussure, du carton, des bouteilles en plastique, quelques bouchons, un peu de matériel de bricolage récupéré dans le garage de grand-père… Voilà de quoi créer, imaginer, rêver un monde extraordinaire à partir d’objets du quotidien.

Ce défi, les Relais Petite Enfance Sud Alsace Largue vous proposent de le relever en participant à notre journée de découvertes, de créations et d’expérimentations parents/enfants le samedi 25 mars 2023 au foyer de la culture de Dannemarie.

Tout au long de l’après-midi, vous pourrez également assister au bal « POP » entraînant de Fanny.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T13:30:00+01:00

2023-03-25T17:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Dannemarie, Haut-Rhin Autres Lieu Foyer de la Culture Adresse 2 rue des jardins 68210 Dannemarie Ville Dannemarie lieuville Foyer de la Culture Dannemarie Departement Haut-Rhin

Foyer de la Culture Dannemarie Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dannemarie/

EXTRA Ordinaire ! Foyer de la Culture 2023-03-25 was last modified: by EXTRA Ordinaire ! Foyer de la Culture Foyer de la Culture 25 mars 2023 Dannemarie Foyer de la Culture DANNEMARIE

Dannemarie Haut-Rhin