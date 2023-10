Loubelya Foyer de Cuxac-Cabardès Cuxac-Cabardès, 14 octobre 2023, Cuxac-Cabardès.

Loubelya Samedi 14 octobre, 21h00 Foyer de Cuxac-Cabardès

Le trio Loubelya c’est un harmonieux cocktail de compositions originales, une touche d’émotion, un zeste d’humour et une belle complicité pour un bal « trad’actuel » énergique et intimiste alliant avec finesse le souffle subtil de l’accordéon, le timbre enivrant du saxophone, la clarinette délirante et la profondeur envoutante de la contrebasse.

Un irrésistible appel à la danse ! (Néo)trad-jazz-musique-du-monde. Telle serait une proposition si l’on devait classer la musique de ce trio.

Fi des étiquettes, des néologismes barbares qui tendent à compartimenter la musique, le trio Loubelya, lui, a pris le parti de la vivre pleinement.

Foyer de Cuxac-Cabardès 1 place Antoine courriere, 11390 Cuxac-Cabardès Cuxac-Cabardès 11390 Aude Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T21:00:00+02:00 – 2023-10-14T22:30:00+02:00

2023-10-14T21:00:00+02:00 – 2023-10-14T22:30:00+02:00