Cet évènement est passé Visite commentée de la filature et initiation à la Sardane Foyer d’Angoustrine Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes Catégories d’Évènement: Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes

Pyrénées-Orientales Visite commentée de la filature et initiation à la Sardane Foyer d’Angoustrine Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes, 16 septembre 2023, Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes. Visite commentée de la filature et initiation à la Sardane Samedi 16 septembre, 10h00, 11h00 Foyer d’Angoustrine Gratuit. Sur inscription. Rendez-vous au foyer d’Angoustrine (route des Pyrénées) entre 9h30 et 10h. Participez à une visite de la filature, située à 150 mètres, puis retournez au parking pour une initiation de danse Sardanes. Un repas partagé suivi également d’une autre initiation de danses du monde avec le groupe Bal Perdu vous sera proposé. Et pour finir la journée, profitez d’une visite guidée de l’église Saint-André-du-Haut classée au titre des Monuments historiques. Foyer d’Angoustrine Rue de la Filature, 66760 Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes 66760 Pyrénées-Orientales Occitanie 06 88 74 74 70 https://www.facebook.com/groups/artsperpetuels/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 28 29 89 00 »}] Découvrez la filature d’Angoustrine, patrimoine en rénovation alliant l’eau et la laine. Parking à 200 mètres. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:30:00+02:00

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes, Pyrénées-Orientales Autres Lieu Foyer d'Angoustrine Adresse Rue de la Filature, 66760 Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes Ville Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes Departement Pyrénées-Orientales Lieu Ville Foyer d'Angoustrine Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes latitude longitude 42.486839;1.964139

Foyer d'Angoustrine Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes Pyrénées-Orientales https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angoustrine-villeneuve-des-escaldes/