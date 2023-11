stage de danses populaires trad et folk + bal foyer culturel, Milly-la-Forêt (91), 17 décembre 2023, .

stage de danses populaires trad et folk + bal Dimanche 17 décembre, 16h00 foyer culturel, Milly-la-Forêt (91) 5€ adhérents 10 extérieurs

Atelier danses MILLY LA FORET 2023 / 2024

Activité : Danses profanes, danses populaires traditionnelles, danses du monde ouvertes à tous. Les danses proposées sont autant collectives qu’en couple ou individuelles, débutants bien venus. Cet atelier s’organise au gré des publics, de leurs attentes, mais aussi en écoute du monde de la musique et de la danse.

Le domaine couvert est très étendu, il va des danses traditionnelles de Bretagne, aux bourrées d’Auvergne en passant par le Poitou, la Vendée, le sud-ouest, mais aussi les Flandres, et quelque incursions étrangères en Allemagne, Italie, Angleterre, Suède, Danemark, Mexique, Serbie, etc… Ce qui représente une bonne soixantaine de danses. Danses de couples et collectives sont harmonieusement réparties en fonction des thèmes, des attentes et des besoins des participants. Le mode pédagogique utilisé est basé sur la formation action intégrée à l’activité, débutants et confirmés cohabitent grâce aux rappels réguliers et à la formation collaborative.

Cet atelier est aussi l’opportunité de créations chorégraphiques avec la collaboration de musiciennes et musiciens et de chanteuses et chanteurs, mais aussi le « détournement » de musiques et chansons, connues, d’actualité ou originales par leurs spécificités. Ainsi plusieurs danses ont été créées sur des musiques ou chansons non identifiées aux répertoires traditionnels.

Organisation de l’après-midi : 16h / 18h30h révision des danses du trimestre, 19h repas partagé, amenez vos spécialités et vos couverts, 20h30 / 00h bal

Rendez-vous et adresse de la salle : Maison des Associations : Foyer culturel, rue du colonel Beltrame, 91490 Milly la Foret,

accès au niveau du 8 bd Sadi Carnot la rue Beltrame est mal répertoriée sur les cartes GPS

pour les GPS : 48-24-041 N 2-27-976 E .

Calendrier prévisionnel : 17 décembre : musiciens : électrons libres / Jérôme. animation danses : Lucien

Renseignements et logistique : Annie au 07-89-00-94-13

Animation lucien.dauzet@gmail.com 06 83 48 86 93

foyer culturel, Milly-la-Forêt (91) rue du colonel Beltrame91490 Milly la Foret

