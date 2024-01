Leoin Rua Foyer culturel | Filstroff Filstroff, 6 janvier 2024, Filstroff.

Leoin Rua Samedi 6 janvier, 20h00 Foyer culturel | Filstroff 10.00 €

Leoin Rua est un collectif de musiciens passionnés par l’Irlande, basé en Lorraine.

Après avoir travaillé ensemble au sein des groupes Sligo et Blossom pendant plus de 10 ans, ces musiciensse retrouvent pour former Leoin Rua. Un savant mélange entre tradition irlandaise et modernité dans nos arrangements, ainsi qu’un intérêt particulier pour les chants harmonisés à plusieurs voix.

Côté arrangement, à trois musiciens, vous retrouverez :

Chant lead et guitare : Julien Chaix

Piano, concertina, basse au pied et chœurs : Rebecca Noël

Violon, sifflement, et interventions vocales : Axelle Colombo

Foyer culturel | Filstroff 25 Rue de la Victoire, 57320 Filstroff Filstroff 57320 Moselle Grand Est