MATINEE DU PHILATELISTE

Foyer COSEC Hettange-Grande, 17 décembre 2023, Hettange-Grande.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2023-12-17 09:00:00

fin : 2023-12-17 12:00:00 Le Club Philatélique Hettangeois vous invite à une nouvelle matinée du philatéliste !

Venez assister à la présentation du livre ‘Le Monument de Noisseville’ par l’historien Bernard Pollino.

Vous pourrez également faire dédicacer votre livre par l’auteur..

Foyer COSEC Rue du Chanoine Hennequin

Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est

