Villeperrot fête son patrimoine 16 et 17 septembre Foyer communal Entrée libre

Cette année encore, Les Balthasattes, l’association du patrimoine communal de Villeperrot, propose de découvrir les richesses de son patrimoine avec des expositions et démonstrations d’artistes et d’artisans du village et de ses alentours.

Au programme : l’exposition de Désiré Bardot, né à Villeperrot en 1925, accompagné d’artistes contemporains, des démonstrations de métiers anciens toujours vivants par le maréchal-ferrant et le rempailleur de notre village, deux clubs de passionnées des Dentelliéres de l’Yonne, etc.

Le tout, illustré d’une exposition de cartes postales de métiers anciens présentée par le club philatélique sénonais, CPS89.

L’association du patrimoine communal de Villeperrot Les Balthasattes œuvre à faire connaître les richesses de son patrimoine et découvrir les personnes participant à le faire vivre.

Foyer communal 3 rue de l’Abreuvoir 89140 Villeperrot Villeperrot 89140 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 67 23 30 http://villeperrot.fr Le foyer communal est un lieu de vie au cœur du village et un écrin pour présenter son patrimoine. parking fermé, accès pour les personnes à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

