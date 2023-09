LA SEMAINE BLEUE – APRÈS-MIDI JEUX Foyer Communal Saint-Sigismond, 8 octobre 2023, Saint-Sigismond.

Saint-Sigismond,Vendée

Viellir ensemble, une chance à cultiver!.

2023-10-08 fin : 2023-10-08 18:00:00. .

Foyer Communal Rue du Port Aime

Saint-Sigismond 85420 Vendée Pays de la Loire



Growing old together: an opportunity to be cultivated!

Envejecer juntos, ¡una oportunidad que merece la pena cultivar!

Gemeinsam alt werden – eine Chance, die es zu nutzen gilt!

Mise à jour le 2023-09-22 par Vendée Expansion