Kermesse à Peyrat-la-Nonière Foyer communal Peyrat-la-Nonière, 6 août 2023, Peyrat-la-Nonière.

Peyrat-la-Nonière,Creuse

Le Club Beauséjour de Peyrat la Nonière vous recevra (entrée gratuite), le dimanche 6 Août 2023, de 9h30 à 16h, au foyer communal.

Vous pourrez déguster nos pâtisseries sucrées, salées, notre café, emporter des légumes de saison, participer à notre tombola (1 lot par enveloppe), admirer et acheter nos fabrications artisanales (broderies, tricots, crochets, travail du bois, peintures, etc.).

La mercerie, « La Cousette », sera présente avec un grand choix de tissus!.

2023-08-06

Foyer communal

Peyrat-la-Nonière 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The Club Beauséjour de Peyrat la Nonière will welcome you (free admission), on Sunday August 6, 2023, from 9:30 am to 4 pm, at the foyer communal.

You’ll be able to sample our sweet and savoury pastries, our coffee, take away seasonal vegetables, take part in our tombola (1 prize per envelope), admire and buy our handicrafts (embroidery, knitting, crochet, woodwork, paintings, etc.).

The haberdashery, « La Cousette », will be present with a wide choice of fabrics!

El Club Beauséjour de Peyrat la Nonière le dará la bienvenida (entrada gratuita) el domingo 6 de agosto de 2023, de 9:30 a 16:00, en el vestíbulo común.

Podrá degustar nuestra repostería dulce y salada, nuestro café, llevarse verduras de temporada, participar en nuestra tómbola (1 premio por sobre), admirar y comprar nuestras artesanías (bordados, punto, ganchillo, trabajos en madera, pinturas, etc.).

La mercería « La Cousette » estará presente con una amplia selección de telas

Der Club Beauséjour in Peyrat la Nonière empfängt Sie (freier Eintritt) am Sonntag, den 6. August 2023, von 9:30 bis 16:00 Uhr im Gemeindehaus.

Sie können unsere süßen und herzhaften Backwaren und unseren Kaffee probieren, Gemüse der Saison mitnehmen, an unserer Tombola teilnehmen (1 Los pro Umschlag), unsere handwerklichen Erzeugnisse (Stickereien, Strickwaren, Häkelnadeln, Holzarbeiten, Malereien usw.) bewundern und kaufen.

Der Kurzwarenladen « La Cousette » wird mit einer großen Auswahl an Stoffen vertreten sein!

