Escales Foyer communal Haybes, 18 avril 2024, Haybes.

Haybes,Ardennes

Accompagnée de ses acolytes musiciens, Saskia revisite le répertoire traditionnel de nombreuses régions du monde. Un voyage en musique… Festif et émouvant ! Réservation souhaitée : 03 24 41 11 36. Tarifs : Adulte 6€ – Enfant 2€..

2024-04-18 fin : 2024-04-18 . EUR.

Foyer communal Place de l’hôtel de ville

Haybes 08170 Ardennes Grand Est



Accompanied by her musician acolytes, Saskia revisits the traditional repertoire of many regions of the world. A musical journey… Festive and moving! Reservations required: 03 24 41 11 36. Price : Adults 6? – Children 2?

Acompañada por sus acólitos musicales, Saskia revisita el repertorio tradicional de muchas regiones del mundo. Un viaje musical… Festivo y conmovedor Reserva obligatoria: 03 24 41 11 36. Precio : Adultos 6? – Niños 2?

Begleitet von ihren musikalischen Mitstreitern lässt Saskia das traditionelle Repertoire vieler Regionen der Welt neu aufleben. Eine Reise durch die Musik … Festlich und bewegend! Reservierung erwünscht: 03 24 41 11 36. Preise: Erwachsener 6? – Kind 2?

Mise à jour le 2023-09-14 par Ardennes Tourisme