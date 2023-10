Bal-animation (Musique traditionnelle) Foyer communal de Léognan Léognan, 3 février 2024, Léognan.

Léognan,Gironde

Bal-animation (Danse et musique traditionnelle) avec le Duo d’accordéons « Simone et Ginette ».

Rendez-vous le 3 fevrier au Foyer communal de Léognan à partir de 21h..

2024-02-03 fin : 2024-02-03 . .

Foyer communal de Léognan Rue Louise Michel

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Ball-animation (dance and traditional music) with the « Simone et Ginette » accordion duo.

Rendezvous February 3 at the Foyer Communal in Léognan, starting at 9pm.

Baile y música tradicional con el dúo de acordeón « Simone et Ginette ».

Cita el 3 de febrero en el Foyer communal de Léognan a partir de las 21.00 h.

Bal-Animation (Tanz und traditionelle Musik) mit dem Akkordeon-Duo « Simone et Ginette ».

Treffpunkt am 3. Februar im Foyer communal in Léognan ab 21 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-09 par OT Montesquieu