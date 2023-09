Bal Trad de Tradenvol Foyer communal de Léognan Léognan, 9 décembre 2023, Léognan.

Léognan,Gironde

Bal Traditionnel annuel (valses, Mazurkas, polkas, scottishs, mixers, rondeaux, congos et autres danses de la région).

La musique est jouée par l’orchestre Tradenvol de Léognan..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Foyer communal de Léognan Rue Louise Michel

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Annual traditional ball (waltzes, mazurkas, polkas, scottishs, mixers, rondeaux, congos and other local dances).

The music is played by the Tradenvol orchestra from Léognan.

Baile tradicional anual (valses, mazurcas, polcas, scottishs, mixers, rondeaux, congos y otros bailes locales).

La música la interpreta la orquesta Tradenvol de Léognan.

Jährlicher traditioneller Ball (Walzer, Mazurkas, Polkas, Scottish, Mixer, Rondeaux, Congos und andere Tänze aus der Region).

Die Musik wird vom Orchester Tradenvol aus Léognan gespielt.

