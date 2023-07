Bal de Tradenvol Foyer communal de Léognan, Léognan (33) Bal de Tradenvol Foyer communal de Léognan, Léognan (33), 9 décembre 2023, . Bal de Tradenvol Samedi 9 décembre, 21h00 Foyer communal de Léognan, Léognan (33) à définir Airs à danser traditionnels de Gascogne source : événement Bal de Tradenvol publié sur AgendaTrad Foyer communal de Léognan, Léognan (33) Rue Louise Michel

Foyer communal de Léognan, 33850 Léognan, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/44007 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T21:00:00+01:00 – 2023-12-10T00:00:00+01:00

2023-12-09T21:00:00+01:00 – 2023-12-10T00:00:00+01:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Foyer communal de Léognan, Léognan (33) Adresse Rue Louise Michel Foyer communal de Léognan, 33850 Léognan, France Age max 110 Lieu Ville Foyer communal de Léognan, Léognan (33)

Foyer communal de Léognan, Léognan (33) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//