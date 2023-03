Exposition d’art floral occidental et Ikébana Foyer communal Charbuy Charbuy Catégories d’Évènement: Charbuy

Yonne Charbuy . 3 3 EUR La Société d’Horticulture de l’Yonne vous invite à une exposition d’Art floral occidental et d’Art floral oriental (Ikebana) au Foyer communal de Charbuy les vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 mars 2023, de 10 à 18 h (19 h le vendredi).

Proposée à l’initiative de ses groupes d’Art floral occidental, sous la direction de Patricia DEVILLEZ, diplômée en Art Floral Artistique (DAFA), et d’Art floral oriental (Ikebana), mené par Joël SORDET, maître 2 de l’école Ohara et Anne-Marie GENEVRIER, maître 3.

Cette exposition vous transportera dans différents univers et vous fera découvrir « l’art de faire vivre les fleurs ».

http://www.horticulture-yonne.fr/

