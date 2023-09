Bal Folk Foyer communal, Charbuy (89) Bal Folk Foyer communal, Charbuy (89), 8 octobre 2023, . Bal Folk Dimanche 8 octobre, 15h00 Foyer communal, Charbuy (89) 7€ Bal Folk de rentrée à CHARBUY de 15h à 19h avec Vaux des Vignes et Parissi et une pause-goûter et le verre de l’amitié offert par l’Association Folle Cadence source : événement Bal Folk publié sur AgendaTrad Foyer communal, Charbuy (89) 49, Grande Rue

