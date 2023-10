Théâtre « mieux vaut en rire une leçon impertinente de Zou » Foyer communal Aast, 15 décembre 2023, Aast.

Aast,Pyrénées-Atlantiques

Zou, pédagogue nomade, enseigne à loisir des sujets qu’on n’apprend pas à l’école et pourtant essentiels au vivre-ensemble. Elle explique, décortique, analyse et en profite pour taper des coups de gueule, prendre à parti, rebondir, resserrer les rangs, faire des sondages, montrer et démontrer nos évidences conditionnées. Son naturel désarme, sa classe improvisée et ses exemples touchent les cœurs ensommeillés..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 21:45:00. EUR.

Foyer communal place de la Mairie

Aast 64460 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Zou, a nomadic pedagogue, teaches subjects that are not taught at school, yet are essential to living together. She explains, dissects, analyzes and takes advantage of the opportunity to rant, take sides, bounce back, close ranks, take polls, show and demonstrate our conditioned self-evidence. Her naturalness disarms, her improvised class and her examples touch sleepy hearts.

Zou, educadora nómada, enseña temas que no se enseñan en la escuela pero que son esenciales para la convivencia. Explica, disecciona, analiza y aprovecha para despotricar, tomar partido, rebotarse, cerrar filas, hacer encuestas, mostrar y demostrar nuestra condicionada autoconfianza. Su naturalidad desarma, su clase improvisada y sus ejemplos conmueven los corazones adormecidos.

Zou, eine nomadische Pädagogin, unterrichtet in ihrer Freizeit Themen, die man nicht in der Schule lernt, die aber für das Zusammenleben wichtig sind. Sie erklärt, zerlegt, analysiert und nutzt die Gelegenheit, um auf die Pauke zu hauen, Partei zu ergreifen, zurückzuschlagen, die Reihen zu schließen, Umfragen zu machen, unsere konditionierten Selbstverständlichkeiten aufzuzeigen und zu demonstrieren. Ihre Natürlichkeit entwaffnet, ihre improvisierte Klasse und ihre Beispiele berühren die schläfrigen Herzen.

