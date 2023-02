Café Causette – Troc-graines Foyer Club Chatillon-coligny Catégorie d’Évènement: Châtillon-Coligny

Café Causette – Troc-graines Foyer Club, 2 mars 2023, Chatillon-coligny. Café Causette – Troc-graines Jeudi 2 mars, 13h00 Foyer Club Café Causette Foyer Club Chatillon-coligny Chatillon-coligny Café Causette, organisé par l’association Partage au Foyer Club. Le temps d’un café, on se rencontre, on échange. Un temps de pause et de convivialité ouvert à tous.

Triez vos graines, préparez vos sachets, apportez les et faites du troc !

