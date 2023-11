Repas du Téléthon Foyer Castillon (Canton de Lembeye), 3 décembre 2023, Castillon (Canton de Lembeye).

Castillon (Canton de Lembeye),Pyrénées-Atlantiques

Repas du Téléthon, animé par « Les Vignerons du Vic Bilh ». Garbure, daube et sa garniture, salade, fromage, dessert vin et café compris. Salle chauffée..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . EUR.

Foyer

Castillon (Canton de Lembeye) 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Telethon meal, hosted by « Les Vignerons du Vic Bilh ». Garbure, daube and side dish, salad, cheese, dessert, wine and coffee included. Heated dining room.

Comida del Telemaratón, ofrecida por « Les Vignerons du Vic Bilh ». Garbure, daube y guarnición, ensalada, queso, postre, vino y café incluidos. Comedor con calefacción.

Telethon-Essen, musikalisch umrahmt von « Les Vignerons du Vic Bilh ». Garbure, Daube mit Beilage, Salat, Käse, Dessert, Wein und Kaffee inklusive. Beheizter Saal.

Mise à jour le 2023-11-14 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN