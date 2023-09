Séance cinéma : film Coco Foyer Cabanac-et-Villagrains, 28 octobre 2023, Cabanac-et-Villagrains.

Cabanac-et-Villagrains,Gironde

En complément de l’atelier de création de masques, une séance de cinéma est proposée le samedi 28 octobre à 16h30 au Foyer.

Et rien de mieux que le film d’animation Coco pour parler du Día de los Muertos. Ce film permettra aux petits et aux grands de (re)découvrir cette splendide fête à travers le cinéma d’animation..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . .

Foyer Place Saint-Martin

Cabanac-et-Villagrains 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine



In addition to the mask-making workshop, there will be a cinema screening on Saturday 28 October at 4.30pm in the Foyer.

And there’s nothing better than the animated film Coco to talk about Día de los Muertos. This film will enable young and old alike to (re)discover this splendid festival through the medium of animated film.

Además del taller de creación de máscaras, habrá una proyección de cine el sábado 28 de octubre a las 16.30 en el Vestíbulo.

Y nada mejor que la película de animación Coco para hablar del Día de los Muertos. Esta película permitirá a grandes y pequeños (re)descubrir esta espléndida fiesta a través del cine de animación.

Als Ergänzung zum Maskenworkshop wird am Samstag, den 28. Oktober um 16:30 Uhr im Foyer eine Filmvorführung angeboten.

Es gibt keinen besseren Weg, über den Día de los Muertos zu sprechen, als den Animationsfilm Coco. Dieser Film bietet Groß und Klein die Möglichkeit, dieses prächtige Fest durch den Animationsfilm (wieder) zu entdecken.

Mise à jour le 2023-09-13 par OT Montesquieu