ARBRES MODESTES + C’EST PAS (QUE) DES SALADES Foyer Brousses-et-Villaret, 18 novembre 2023, Brousses-et-Villaret.

ARBRES MODESTES + C’EST PAS (QUE) DES SALADES Samedi 18 novembre, 15h30 Foyer

C’est à une soirée pleine d’énergie que l’Eau Vive vous invite pour finir l’année 2023, en se demandant si le théâtre d’objets peut sauver la planète.

Avec Arbres Modestes, les deux comédiens de Volpinex en pleine remise en question se reconvertissent dans les petits travaux à domicile. Ils tentent de joindre l’utile au nécessaire (la Culture ?) et se lancent dans une démonstration brico-pédago-écologique.

Objectif : emmener le public à la découverte des origines de la vie sur Terre et de ces être somptueux et discrets : les arbres.

Avec pour seuls costumes des combinaisons de travail, et en guise de décor une table de tapissier, quelques outils, cartons, rouleaux de scotch et autres objets de récup’, ils promettent un voyage au coeur des mystères de la Nature. Le pari est audacieux mais ils y croient jusqu’au bout.

Car il parait que l’espoir fait vivre.

Quant au désespoir, mieux vaut en rire …

Avec C’est pas (que) des salades, les Philosophes Barbares nous expliquent que tout le monde a un super pouvoir. Mais tout le monde ne le sait pas. Emile Latouche aurait pu rester dans l’ignorance, mais un jour il rencontre l’Aveyron – et l’Aveyron ça n’est pas à la portée de tout le monde. Mordiou !

C’est dans cet environnement inhospitalier fait de boue, de paysans, de tripoux et d’injonctions mystérieuses aux consonances préhistoriques que le jeune garçon connaît l’épiphanie. Il découvre son super pouvoir : faire pousser instantanément des salades ! Grâce à ce don exceptionnel, Emile devient AGRIKULTOR et AGRIKULTOR, c’est bien plus qu’une simple vocation.

Foyer Rte de Cuxac, 11390 Brousses-et-Villaret Brousses-et-Villaret 11390 Aude Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T15:30:00+01:00 – 2023-11-18T22:30:00+01:00

2023-11-18T15:30:00+01:00 – 2023-11-18T22:30:00+01:00