Indre-et-Loire Expo-conférence Foyer Bonnet Coteaux-sur-Loire, 17 septembre 2023, Coteaux-sur-Loire. Expo-conférence Dimanche 17 septembre, 10h30 Foyer Bonnet Exposition photos. Projection de l’histoire du Mille Club de la commune.

Témoignages de participants à la construction de ce Mille Club. Foyer Bonnet 4 rue Paul-Marchand, 37130 Coteaux-sur-Loire Coteaux-sur-Loire 37130 Saint-Patrice Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 45 30 56 https://coteaux-sur-loire.fr Le Mille Club de Saint-Patrice, dit foyer Bonnet, à Coteaux-sur-Loire a fait partie de l’opération 1000 clubs de jeunes lancée en 1967 par le ministère de la jeunesse et des sports. L’opération consistait à faire construire par des équipes de jeunes, un club qui soit le leur, à partir d’éléments préfabriqués en usine. parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Coteaux-sur-Loire, Indre-et-Loire Autres Lieu Foyer Bonnet Adresse 4 rue Paul-Marchand, 37130 Coteaux-sur-Loire Ville Coteaux-sur-Loire

