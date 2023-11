Forum seniors 2e Edition Foyer Belfort Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Forum seniors 2e Edition Foyer Belfort Roubaix, 30 novembre 2023, Roubaix. Forum seniors 2e Edition Jeudi 30 novembre, 14h00 Foyer Belfort Entrée libre, gratuit Les 8 centres sociaux de Roubaix vous proposent un forum seniors salle Belfort le jeudi 30 novembre de 14h à 17h30. L’occasion de découvrir les différents ateliers proposés par les centres sociaux dans les différents quartiers de Roubaix.

Il sera possible de participer à plusieurs ateliers comme : numérique et arnaque en ligne ou encore un massage des mains, jeu, atelier créatif…

ou rencontrer une diététicienne pour échanger sur l’alimentation… Foyer Belfort 67 boulevard Belfort à Roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 26 04 11 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T14:00:00+01:00 – 2023-11-30T17:30:00+01:00 séniors forum CS ECHO Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Foyer Belfort Adresse 67 boulevard Belfort à Roubaix Ville Roubaix Departement Nord Lieu Ville Foyer Belfort Roubaix latitude longitude 50.690521;3.187025

