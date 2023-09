Retour du Légendaire Thé Dansant ! Foyer Belfort Roubaix, 1 octobre 2023, Roubaix.

Retour du Légendaire Thé Dansant ! Dimanche 1 octobre, 15h00 Foyer Belfort Entrée 5 euros

Bienvenue à tous et à toutes pour un après-midi enjoué et plein de rythme au thé dansant du 1er octobre !

Nous sommes ravis de vous accueillir au 67 boulevard de Belfort, à Roubaix, pour une expérience musicale et dansante inoubliable.

Notre événement promet une ambiance chaleureuse et conviviale, parfaite pour passer un agréable moment en compagnie de vos proches et amis. Que vous soyez un amateur de danse expérimenté ou que vous souhaitiez simplement vous détendre et vous amuser, notre thé dansant est l’endroit idéal pour tous les amoureux de la musique et de la danse.

Détails de l’événement :

* Date: 1er octobre 2023

* Heure: De 15h à 20h

* Prix d’entrée : 5 euros par personne. Si vous préférez réserver à l’avance pour garantir votre place, vous pouvez le faire en envoyant un email à l’adresse contact@lefildelepeule.fr.

* Boissons et restauration : Nous avons prévu des boissons rafraîchissantes ainsi qu’une petite restauration délicieuse sur place pour satisfaire vos papilles affamées.

Mais ce n’est pas tout ! Pour animer notre thé dansant, nous avons le plaisir de vous présenter la talentueuse Compagnie du Tire Laine. Préparez-vous à être transportés par leur musique entraînante et leur énergie contagieuse. Ils seront là pour vous faire danser tout au long de l’après-midi, vous assurant ainsi une expérience musicale mémorable.

N’oubliez pas d’apporter vos meilleures chaussures de danse et votre sourire, car nous avons hâte de vous voir sur la piste de danse. Rejoignez-nous le 1er octobre pour un thé dansant exaltant, des rencontres formidables et une journée mémorable.

Faites passer le mot, invitez vos amis, et venez nombreux pour partager cette journée de danse, de musique et de bonne humeur. Nous sommes impatients de créer des souvenirs inoubliables avec vous au thé dansant du 1er octobre !

Foyer Belfort 67 boulevard de Belfort, Roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@lefildelepeule.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://fb.me/e/3SWZrxNE9 »}] [{« link »: « mailto:contact@lefildelepeule.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T15:00:00+02:00 – 2023-10-01T20:00:00+02:00

2023-10-01T15:00:00+02:00 – 2023-10-01T20:00:00+02:00

thé dansant famille

Fil de l’Epeule