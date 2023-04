Forum Les Règles sans/g tabou Foyer Belfort Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Forum Les Règles sans/g tabou Foyer Belfort, 6 juin 2023, Roubaix. Forum Les Règles sans/g tabou 6 et 7 juin Foyer Belfort Entrée libre Animations Mardi 6 juin, 14h

Mercredi 7 juin, 14h Déconstruire les tabous autour des règles Avec Chloé Levray du Centre d’information sur les droits des femmes et des familles, échangez en petit groupe sur les tabous autour des règles.

Sur réservation 03 20 73 08 95 – nombre de places limitées – 1h30 Mardi 6 juin, 14h

Mercredi 7 juin, 9h30 Création d’une serviette menstruelle lavable Réalisez votre serviette menstruelle lavable avec la créatrice Zohra Benmechta !

Sur réservation 03 20 73 08 95 – nombre de places limitées – 2h30 Mardi 6 juin, de 14h à 17h

Mercredi 7 juin, de 14h à 17h Atelier créatif bien-être au féminin Préparez votre crème bien-être ! Avec Jessica Houdart, socio-esthéticienne. Informations et stands Gynécologie Grossesse, périnée, fuites urinaires… Une gynécologue et une sage-femme du centre hospitalier répondent à vos questions sur le suivi gynécologique tout au long de la vie. Les assistantes sociales de l’hôpital vous présentent également la Permanence de l’accès aux soins. Lutte contre la précarité menstruelle Avec la Maison des femmes et les membres du réseau Femmes de Roubaix, découvrez le jeu pour tout savoir sur les règles et repartez avec votre kit de serviettes hygiéniques ! Compte Améli et droits santé Faites le point sur vos droits santé avec la Caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing. Endométriose Les bénévoles d’EndoFrance répondent à vos questions sur les spécificités de la maladie, son diagnostic ou encore les prises en charge possibles. Vie sexuelle et affective Les professionnelles du Service de prévention santé et de la Protection maternelle et infantile du Département du Nord vous conseillent sur la sexualité, la contraception et les infections sexuellement transmissibles. Vie familiale, parentalité, santé, violences sexistes Les spécialistes du Centre d’information des droits des femmes et des familles vous renseignent sur les droits des femmes et l’égalité. Cycle féminin et ménopause Coach-naturopathe, Cécile Féru vous informe sur le cycle hormonal pour mieux le connaitre et le comprendre. Les médiateurs et médiatrices en santé Rencontrez les médiateurs et médiatrices en santé du Centre communal d’action sociale : ils vous accompagnent dans vos démarches santé ! Foyer Belfort 67 boulevard de Belfort, Roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 73 08 95 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

