Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-03-09 20:30:00

fin : 2024-03-09 2 pièces de théâtre vous sont proposées :

« Tout ça pour des poubelles » de Lisa Charnay, interprétée par les ados

La concierge d’un immeuble a bien du mal à se faire entendre de ses locataires pour qu’ils effectuent correctement le tri sélectif. Heureusement, Mademoiselle Tritout passait par là… « Ce soir on sort », comédie en 3 actes de Pascal Guillemaud

Jean et son épouse Sophie se préparent pour se rendre à l’anniversaire de mariage d’un couple d’amis. Ce samedi soir s’annonce festif mais une succession de visites imprévues pendant les préparatifs vont venir quelque peu perturber la fin de journée du couple. Réservation par téléphone ou par mail..

Jean et son épouse Sophie se préparent pour se rendre à l'anniversaire de mariage d'un couple d'amis. Ce samedi soir s'annonce festif mais une succession de visites imprévues pendant les préparatifs vont venir quelque peu perturber la fin de journée du couple. Réservation par téléphone ou par mail.Tout public 3 EUR.

FOYER ANDRE GALAND

Rozerotte 88500 Vosges Grand Est

