Créations jeux sensoriels parent(s) enfant(s) Foyer AMLI, 24 mars 2023, Le Ban-Saint-Martin. Créations jeux sensoriels parent(s) enfant(s) Vendredi 24 mars, 09h30 Foyer AMLI Création et manipulation d’objets sensoriels avec du maétériel de récupération (fourni par nos soins)

Et repartez avec vos créations :) Foyer AMLI Rue des jardins 57050 le ban saint martin Le Ban-Saint-Martin 57050 Moselle Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T09:30:00+01:00 – 2023-03-24T11:30:00+01:00

