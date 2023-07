CONCERT BIG BAND Foyer Albach Mondorff, 5 juillet 2023, Mondorff.

Mondorff,Moselle

Retrouvez le Big Band sous la baguette de Julien Padou pour un concert gratuit en extérieur. Les musiciens revisiteront de grands standards de jazz, swing mais pas que…Venez les écouter ou les découvrir !. Tout public

Mercredi 2023-07-05 19:00:00 fin : 2023-07-05 . 0 EUR.

Foyer Albach rue de Paris

Mondorff 57570 Moselle Grand Est



Join the Big Band under the baton of Julien Padou for a free outdoor concert. The musicians will be revisiting great jazz and swing standards, but not only… Come and listen to or discover them!

Únase a Julien Padou y su Big Band en un concierto gratuito al aire libre. Los músicos revisitarán algunos de los grandes estándares del jazz y el swing, pero eso no es todo… ¡Venga a escucharlos o a descubrirlos!

Treffen Sie die Big Band unter der Leitung von Julien Padou für ein kostenloses Konzert im Freien. Die Musiker werden große Jazz- und Swingstandards neu interpretieren, aber nicht nur… Kommen Sie und hören Sie zu oder entdecken Sie sie!

Mise à jour le 2023-07-01 par OT CATTENOM ET ENVIRONS