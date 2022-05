foxy family

foxy family, 7 mai 2022, . foxy family

2022-05-07 21:00:00 21:00:00 – 2022-05-07 00:00:00 00:00:00 EUR La Foxy Family, ce sont des textes corrosifs, plein d’humour et d’énergie.

Leurs compositions originales s’harmonisent sur instrumentation bluegrass,

la musique des Appalaches.

