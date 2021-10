“Foxes” par la Compagnie Renards / Effet Mer Alès Alès, 16 novembre 2021, AlèsAlès.

“Ce qui peut aider un jeune à trouver sa voie, c’est son pouvoir de rêve.” Boris CyrulnikIci, quatre enfants âgés de 10 ans ont décidé de faire un pas de côté. Chacun pour des raisons différentes, ils ont quitté leur maison, leur école, leur village et se sont retrouvés par hasard au même endroit : un vieux dancing abandonné depuis vingt ans. Toutes griffes dehors, ils vont profiter de ce pas de côté pour passer à la moulinette le monde qui les entoure et mettre en scène leurs rêves les plus fous. Ils repartiront avec un œil neuf et une envie folle de croquer l’avenir et l’idéal d’un monde où l’amitié sauve, le rire se partage et l’inventivité se joue de tout, même des technologies les plus avancées. Au cœur, le joli deuil d’un petit bout d’enfance insouciante et l’étincelle naissante d’une détermination à croquer l’avenir.Avec l’optimisme, l’inventivité et la lucidité qui caractérisent leur travail, la compagnie Renards / Effet Mer nous offre une nouvelle fois un moment fait d’imaginaire et de plaisir, un temps ou les émotions prennent les rênes, pour permettre aux plus jeunes de rêver et se construire.Cette compagnie installée à Bruxelles et Sète s’est distinguée depuis 2012 sur la scène jeune public avec des spectacles alliant ludisme, inventivité et optimisme, détournant des objets usuels de notre quotidien pour les rendre magiques. Leur démarche invite le jeune public à être actif. Les spectateurs ressortent du théâtre non pas avec une leçon à apprendre mais bien avec des émotions qui les travaillent au corps, les questionnent et les touchent, chacun selon son niveau de lecture.*Infos pratiques : – Rendez-vous les 16 et 17 Novembre 2021 – Où? : Salle d’à côté, Le Cratère à Alès – Horaires : Les deux représentations (le 16 et le 17) débuteront à 17h30 – Durée : 1h15 – Tarifs : 9 euros pour les adultes et 6 euros pour les enfants – Réservation nécessaire – Informations complémentaires et réservations par téléphone au 04 66 52 52 64 ou directement sur le site internet : lecratere.fr

+33 4 66 52 52 64 http://lecratere.fr/

