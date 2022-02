FOXEAGLE / F / DREAM DARK POP ATMORPHERIQUE Urgence Disk Records, 11 mars 2022, Genève.

FOXEAGLE c’est le groupe d’Emilie Célarier. Ou plutôt son projet solo. Elle y chante, y joue de la guitare, assure toute l’instrumentation et compose des chansons sombres et profondes, terriblement remuantes, définitivement abyssales et en même temps ondulantes et fascinantes, un peu comme les vagues noires de son disque, Waves On Water. Peut être bien que cette eau est dangereusement trouble et nous dissimule à peine des gouffres un peu effrayants, mais ces gouffres là, se révèlent en définitive terriblement attirants, comme pris dans la lumière et la réverbération d’un soleil de plomb. C’est en formule one woman band qu’elle présentera son dernier disque sur scène, force de proposition artistique singulière mélangeant les textures ambiantes et les rugissements noise rock avec des rythmiques et basses synthétiques. Bandcamp : [https://foxeagle.bandcamp.com/album/waves-on-water](https://foxeagle.bandcamp.com/album/waves-on-water) Facebook : [https://www.facebook.com/foxeaglemusic](https://www.facebook.com/foxeaglemusic) Session Live @ Le Consortium – Dijon : [https://www.youtube.com/watch?v=6JF_lV9Os80](https://www.youtube.com/watch?v=6JF_lV9Os80)

Prix libre pour les artistes

Urgence Disk Records 4 place des volontaires 1204 Genève Genève Jonction



2022-03-11T19:00:00 2022-03-11T19:30:00