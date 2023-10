VIDE-GRENIER Fouzilhon, 8 octobre 2023, Fouzilhon.

Fouzilhon,Hérault

Vide-Grenier de 9h à 17h sur l’Esplanade. Buvette et crêpes sur place – assiette Paella : 9€ uniquement sur réservation avant le 01 octobre 2023. Rendez-vous exposants à 8h – 2€ le mètre..

2023-10-08 09:00:00 fin : 2023-10-08 17:00:00. .

Fouzilhon 34480 Hérault Occitanie



Garage sale from 9am to 5pm on the Esplanade. Refreshments and crêpes on site – Paella plate: 9? only on reservation before October 01, 2023. Exhibitors meet at 8 am – 2? per meter.

Venta de garaje de 9h a 17h en la Explanada. Refrescos y crepes in situ – Plato de paella: 9? sólo con reserva antes del 01 de octubre de 2023. Reunión de los expositores a las 8h – 2? por metro.

Vide-Grenier von 9 bis 17 Uhr auf der Esplanade. Getränke und Crêpes vor Ort – Paella-Teller: 9? nur auf Reservierung vor dem 1. Oktober 2023. Treffpunkt für Aussteller um 8 Uhr – 2? pro Meter.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT AVANT-MONTS