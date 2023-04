CONCERT DE PIANO -EVELYNE BEREZOVSKY 3 Rue des Remparts, 16 mai 2023, Fouzilhon.

Décrite par Le Monde comme une pianiste ayant « un tempérament immense, une technique éblouissante et un cœur à l’unisson », Evelyne Berezovsky émerge comme l’une des artistes les plus passionnantes de sa génération. L’esprit musical de la Russie est transmis avec fougue par un jeu de mains à la fois léger et vertigineux..

2023-05-16 à ; fin : 2023-05-16 . .

3 Rue des Remparts

Fouzilhon 34480 Hérault Occitanie



Described by Le Monde as a pianist with « an immense temperament, a dazzling technique and a heart in unison », Evelyne Berezovsky is emerging as one of the most exciting artists of her generation. The musical spirit of Russia is conveyed with a light and dizzying handwork.

Descrita por Le Monde como una pianista con « un temperamento inmenso, una técnica deslumbrante y un corazón al unísono », Evelyne Berezovsky se perfila como una de las artistas más apasionantes de su generación. El espíritu musical de Rusia se transmite de forma enérgica a través de su mano, ligera y vertiginosa.

Evelyne Berezovsky, die von Le Monde als Pianistin mit « einem immensen Temperament, einer blendenden Technik und einem Herz im Einklang » beschrieben wurde, entwickelt sich zu einer der aufregendsten Künstlerinnen ihrer Generation. Der musikalische Geist Russlands wird durch ein leichtes und schwindelerregendes Spiel der Hände feurig vermittelt.

