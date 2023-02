Foutù Festival Loqueffret OT MONTS D'ARREE - YEUN ELEZ Loqueffret Catégories d’Évènement: Finistère

Loqueffret

Finistere Loqueffret Dans un cadre champêtre, au cœur des Monts d’Arrée, venez dansez sous le chap’.

Concerts, compagnies et bal.

Les samedi 29 et dimanche 30 avril. foutufestival@gmail.com

