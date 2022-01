» FOUTOIR CELESTE » CIRQUE EXALTÉ Longnes, 11 juin 2022, Longnes.

» FOUTOIR CELESTE » CIRQUE EXALTÉ Longnes

2022-06-11 20:30:00 – 2022-06-11 22:00:00

Longnes Sarthe Longnes

Ce spectacle, inspiré des fêtes les plus vieilles du monde, d’un rituel amérindien ou bien d’émotions collectives partagées pendant un match, mêlera cirque rock, vélo qui dévale, portés qui filent, jonglerie invasive, trapèze ballant et danse exutoire !

Entre transe de consolation, rite de passage et fête jusqu’au bout de la nuit, nous vous invitons, Mesdames, Messieurs, à venir fêter la naissance du Dieu Coyote !

C’est donc sous ce chapiteau rond que le Cirque Exalté a décidé de vous faire tourner la tête après plus d’1 an et 1/2 de présence sur notre territoire. A vous tous qui avez découvert leurs messages inscrits sur nos trottoirs, qui les avez aperçus sur un marché ou entre 2 rayons, croisés en représentation ou dans une cour d’’école VENEZ DECOUVRIR CETTE DERNIERE ENVOLÉE FESTIVE !

nouvelle création

culture@cc-lbn.fr +33 2 72 88 00 37 https://www.culturelbn.fr/

Ce spectacle, inspiré des fêtes les plus vieilles du monde, d’un rituel amérindien ou bien d’émotions collectives partagées pendant un match, mêlera cirque rock, vélo qui dévale, portés qui filent, jonglerie invasive, trapèze ballant et danse exutoire !

Entre transe de consolation, rite de passage et fête jusqu’au bout de la nuit, nous vous invitons, Mesdames, Messieurs, à venir fêter la naissance du Dieu Coyote !

C’est donc sous ce chapiteau rond que le Cirque Exalté a décidé de vous faire tourner la tête après plus d’1 an et 1/2 de présence sur notre territoire. A vous tous qui avez découvert leurs messages inscrits sur nos trottoirs, qui les avez aperçus sur un marché ou entre 2 rayons, croisés en représentation ou dans une cour d’’école VENEZ DECOUVRIR CETTE DERNIERE ENVOLÉE FESTIVE !

Longnes

dernière mise à jour : 2022-01-18 par