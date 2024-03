FOUTOIR CÉLESTE CIRQUE SOUS CHAPITEAU Blagnac, vendredi 1 mars 2024.

Un cirque à l’énergie débordante et libératrice qui nous emporte dans une grande fête et un tourbillon d’allégresse.

Le Cirque Exalté débarque avec sa dernière création pour chapiteau. L’énergie et la générosité débordantes qui font l’ADN de la compagnie depuis ses débuts en 2010 sont au rendez-vous de ce spectacle imaginé comme un rituel par Sara Desprez et Angelos Matsakis.

Inspirés par les fêtes ancestrales connectées à la nature sauvage, humaine ou terrestre, ils vous invitent à une cérémonie joyeuse et débridée, qui n’est pas sans rappeler la fête du coyote des natifs américains. Entre portés acrobatiques, jonglerie, trapèze et BMX, les différentes techniques traversées deviennent les rituels de transes circassiennes individuelles ou collectives, qui font ressurgir votre part animale et vous emportent dans un tourbillon d’allégresse.

Un spectacle survitaminé à très haute dose d’adrénaline ! 1616 16 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01

fin : 2024-03-10

CIRQUE SOUS CHAPITEAU Allée de la Piscine

Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie

