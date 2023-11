CONCERT À L’AUBERGE SAINTE CATHERINE Foussais-Payré, 9 novembre 2023, Foussais-Payré.

Foussais-Payré,Vendée

Nous sommes ravis d’accueillir le groupe folklorique Les Points Cardinaux, groupe folklorique britanique a cappella.

2023-11-09 fin : 2023-11-09 21:30:00. .

Foussais-Payré 85240 Vendée Pays de la Loire



We’re delighted to welcome Les Points Cardinaux, an a cappella British folk group

Nos complace dar la bienvenida a Les Points Cardinaux, un grupo de folk británico a capella

Wir freuen uns, die Folkloregruppe Les Points Cardinaux, eine britische a cappella Folkloregruppe, begrüßen zu dürfen

Mise à jour le 2023-10-20 par Vendée Expansion