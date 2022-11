Fous, Le Festival Figeac, 13 janvier 2023, Figeac.

Fous, Le Festival

2023-01-13 17:30:00 – 2023-01-13

Figeac

60 61 EUR Les spectacles (durée 1h30):

Aéro malgré lui – Vendredi 13 Janvier à 20h30

« Employé au service des badges dans « une grande entreprise aéronautique » basée à Toulouse, Félix est un énorme fumiste. Quand il ne fait pas la sieste, il se repose ! Son quotidien de rêve va être bouleversé par l’arrivée inopinée de Victoria, un amour de vacances mais surtout une DRH impitoyable mandatée pour supprimer tous les postes inutiles de cette boîte ! Pour sauver son job et tenter de la conquérir, Félix invente le pire des mensonges avec l’aide involontaire d’un chien et d’un stagiaire au Q.I indéterminé.. »

https://my.weezevent.com/aero-malgre-lui

Chéri on se dit tout! – Samedi 14 Janvier à 20h30

« Doit-on tout se dire quand on est en couple ? Florence et Damien sont ensemble depuis sept ans. Pour faire durer son couple, Florence décide qu’il est temps de ne plus rien se cacher. Alors, le temps d’un week-end, ils vont jouer la transparence totale et tout se dire… Leur

contrainte : ne jamais se fâcher !. »

https://my.weezevent.com/fous-le-festival

La moustache – Dimanche 15 Janvier à 17h30

« C’est le jour J pour Sylvain. Il doit rencontrer son futur beau-père, passer un entretien d’embauche et prendre des grandes décisions. Alors qu’il se prépare, une panne d’électricité l’empêche de se raser complètement et le laisse avec une moustache… la moustache d’Hitler. Quand l’homme le plus discret de la terre se retrouve avec la chose la plus voyante et dérangeante au milieu du visage… ça promet »

https://my.weezevent.com/moustaches

Bar et petite restauration sur place: Des tapas seront à la vente sur le site du festival avant et après les spectacles (Fromage et Charcuterie de producteurs locaux) – 20€ la planche.

Billetteries: En ligne sur Weezevent ou à l’Office de Tourisme du Grand Figeac –paiement chèques et espèces uniquement).

Le jour des spectacles (sous réserve de places disponibles).

Ouverture des portes et billetterie (sur place) 1h30 avant le début du spectacle

Info : www.fous-le-festival.com

Fous, le Festival, est un évènement de théâtre d’humour créé par l’association Irmao Prod.

L’objectif de cette association Figeacoise est de créer des évènements culturels basés sur l’humour, mais aussi de promouvoir des jeunes artistes locaux.

Marco & Bruno sont deux artistes Figeacois qui ont débuté une carrière de comédien il y 6 ans et qui jouent actuellement dans plus de 12 pièces au café théâtre les 3T.

“Les 3T c’est le plus grand café théâtre de France!”

C’est dans cette démarche, qu’ils produisent 3 pièces à succès des 3T ici à Figeac.

Et comme on joint l’utile à l’agréable, Marco et Bruno sont comédiens dans les 3 pièces..

Une programmation type ”boulevard”, avec des spectacles pour tous les genres et tous les âges.

+33 5 65 34 06 25 Office de Tourisme du Grand Figeac

irmao prod

Place Philibert Renaud Espace François Mitterand Figeac

