Fous de choux Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Fous de choux Aix-en-Provence, 23 avril 2022, Aix-en-Provence. Fous de choux Café théâtre Le Flibustier 7 Rue Des Bretons Aix-en-Provence

2022-04-23 10:00:00 – 2022-04-24 Café théâtre Le Flibustier 7 Rue Des Bretons

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Lapinou, Petit Loup et Biquette raffolent également de tous ces bons légumes !

Et quand ils jouent à cache-cache au milieu des choux grignotant par-ci par-là, le fermier n’est pas du tout content… Spectacle de marionnettes et comptines pour les tout-petits à partir de 1 an, à découvrir au café théâtre Le Flibustier durant les vacances de printemps. resaflibustier@gmail.com +33 4 42 27 84 74 Lapinou, Petit Loup et Biquette raffolent également de tous ces bons légumes !

Et quand ils jouent à cache-cache au milieu des choux grignotant par-ci par-là, le fermier n’est pas du tout content… Café théâtre Le Flibustier 7 Rue Des Bretons Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-03-24 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Café théâtre Le Flibustier 7 Rue Des Bretons Ville Aix-en-Provence lieuville Café théâtre Le Flibustier 7 Rue Des Bretons Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Fous de choux Aix-en-Provence 2022-04-23 was last modified: by Fous de choux Aix-en-Provence Aix-en-Provence 23 avril 2022 aix en provence Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône