Fous de choux, 22 avril 2022, .

Fous de choux

2022-04-22 16:30:00 16:30:00 – 2022-04-22

8 10 Le vieux fermier chouchoute ses légumes ; il adore ses carottes, ses poireaux et ses radis ! Mais il n’est pas le seul !



Lapinou, Petit Loup et Biquette raffolent également de tous ces bons légumes !

Et quand ils jouent à cache-cache au milieu des choux grignotant par-ci par-là, le fermier n’est pas du tout content…



Ecriture, mise en scène et jeu : Caroline Vidal



Pour les 1-3 ans.

