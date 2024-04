Fours verriers et besoins en bois en Picardie Conférence par la SHACT Château-Thierry, samedi 4 mai 2024.

La Société d’histoire et d’archéologie de Château-Thierry présente la conférence qui aura lieu le samedi 4 mai, à 14h15, à la salle des Bains-Douches, 8 rue du château à Château-Thierry :

Fours verriers et besoins en bois en Picardie

Par Jérôme Buridant, professeur de Géographie à l’Université de Picardie Jules Verne (Amiens), CNRS EDYSAN (Ecologie et dynamique des systèmes anthropisés).

Les confins de la Champagne, de la Picardie et de l’Ile-de-France sont d’anciennes terres de verreries. De l’Argonne au Valois, en passant par la Thiérache et le Laonnois, les établissements verriers étaient nombreux, du milieu de l’époque médiévale jusqu’au milieu du XIXe siècle. Durant des siècles, les verriers ont exploité les ressources forestières (bois, fougère, sable) pour en tirer les matériaux destinés à la fusion du verre. Si les sources sur leurs besoins sont assez bien connues à partir du XVIIe siècle, nous n’avons pour le moment aucune connaissance précise de la consommation médiévale et tardo-médiévale, et des rapports entre ces verreries et les espaces forestiers. La prospection archéologique en milieu forestier, notamment en forêt de Compiègne et de Villers-Cotterêts, permet de commencer à combler cette lacune. Elle débouche sur des approches en écologie historique, qui permettent de reconstituer l’évolution des paysages forestiers. Cette communication présentera les méthodes actuellement mises en œuvre pour y parvenir, notamment le croisement des données d’archives avec les données produites par le laser aéroporté (imagerie LiDAR), la prospection pédestre, l’anthracologie et la pédoanthracologie, et les premiers résultats concernant cette thématique.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la SHACT au 03.23.84.35.85 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 14:00:00

fin : 2024-05-04

8 Rue du Château

Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France

