ANNULÉ – Je m’appelle Bashir Lazhar Fournes-en-Weppes, 16 octobre 2022, Charrière.

Fournes-en-Weppes

Événement annulé

Remplacement d’une collègue : sur papier, l’objectif de poste de Monsieur Lazhar est clair mais, dans cette classe de primaire, la prise de fonction d’un vacataire prend une tout autre dimension. À la différence d’un métier moins exposé, il faut apprendre à se connaître, à s’apprivoiser, à s’entraider mutuellement avec de jeunes élèves tous différents. Il faut savoir surtout se dominer sans laisser transpercer ses propres failles…

Bashir Lazhar, incarné par Thomas Drelon, devra parvenir à créer cet attachement si particulier issu de la relation prof/élève : pas facile tous les jours de transmettre confiance et exemplarité lorsque l’on est soi-même un peu coincé, en décalage et plein de défauts. Cet instituteur peu ordinaire vit avec un passé pesant et derrière son apparence quelconque se dissimulent des plaies : celles d’un homme profondément sensible et fragile, si peu (à sa place) dans son époque. Une chose est sûre, il a besoin de soutien similaire à celui attendu par ses élèves. Mais ça, personne ne le sait.

La pièce est présentée sous forme de mosaïque. On y parle à la fois de guerre et de taille-crayon, d’amour et d’enfance, de migration et de transmission, de justice et de dictée, d’enseignement et de cour de récréation… alors pour nous emmener véritablement dans l’histoire de Bashir Lazhar, la mise en scène de Thomas Coste se révèle très subtile, dans une double motivation : celle de ne pas perdre le public dans différents lieux mais aussi de mieux décrypter le passé de cet enseignant atypique.

En résumé, préparez-vous à être touchés par cette ode au courage qu’il faut pour vivre. Tout en douceur et en humour, laissez-vous saisir lors de ces Belles Sorties par l’émotion d’un personnage résolument attachant.

Textes : Evelyne de la Chenélière – Édité aux éditions Théâtrales

Mise en scène : Thomas Coste

Avec : Thomas Drelon

Lumières : Patrick Touzard

Durée : 1h20 sans entracte

À partir de 11 ans



