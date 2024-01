CONTES ET RENCONTRES – BOUROUGNAN SPEAKS MOLIERE – DANIEL VILLANOVA Fournels, dimanche 11 février 2024.

Fournels Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 15:00:00

fin : 2024-02-11

Daniel Villanova est un humoriste, acteur et un auteur dramatique français, né en 1953 à Pézenas (Hérault) et qui vit à Montpellier. Il s'est spécialisé dans les oneman-shows, où il interprète toutes sortes de rôles masculins et féminins et qui sont enracinés dans son Languedoc natal.

Daniel Villanova est un humoriste, acteur et un auteur dramatique français, né en 1953 à Pézenas (Hérault) et qui vit à Montpellier. Il s’est spécialisé dans les oneman-shows, où il interprète toutes sortes de rôles masculins et féminins et qui sont

enracinés dans son Languedoc natal.

En tant qu’auteur et interprète, Daniel Villanova a conçu un théâtre qu’il qualifie lui-même de « comico-maquisard ».

Il lui permet tout à la fois de représenter fidèlement les personnages qu’il a eu l’occasion d’observer avec sympathie dans sa région et d’exprimer, à travers les dialogues et les situations souvent cocasses qu’il imagine, sa révolte, d’inspiration libertaire, contre une société déshumanisante et profondément inégalitaire.

« Je plaide pour un rire qui prenne le parti des petites gens face à l’oppression et à la violence d’un système social chaque jour plus totalitaire, antihumain, mortifère. »

Afin de célébrer les 400 ans de la naissance du grand Molière, le gouvernement français décide d’imposer à la population

l’injection d’un mystérieux produit « Le speaking Molière ». Ce produit va permettre à tous les français de s’exprimer en vers tout au long de l’année et « à la façon de Molière », en hommage au génial auteur. A Bourougnan, bourgade héraultaise fictive, la résistance à cette obligation s’organise… Toute ressemblance avec des situations ou faits réels n’est…absolument pas fortuite !

À travers cette fiction menée tambour battant, Daniel s’amuse ici de notre monde et de son histoire contemporaine avec

une verve éblouissante et une drôlerie irrésistible. Il y pensait depuis longtemps, aujourd’hui il l’a fait.

Goûter après le spectacle -Réservation souhaitée au 07 87 19 16 19

Spectacle co-accueilli avec les Foyer ruraux des Bessons, de Fournels, et des Monts-Verts

Fournels 48310 Lozère Occitanie



