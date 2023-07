BAL DES POMPIERS – SAPEURS POMPIERS DE FOURNELS Fournels, 14 juillet 2023, Fournels.

Fournels,Lozère

Les sapeurs-pompiers de Fournels organise le traditionnel bal des Pompiers ce vendredi 14 juillet . Au programme: Soirée animée, buvette et snacking et feu d’artifice ! La tombola sera au profit de l’oeuvre nationale des pupilles des sapeurs-pompiers….

2023-07-14 fin : 2023-07-15 . EUR.

Fournels 48310 Lozère Occitanie



The Fournels fire department is organizing its traditional firemen’s ball this Friday, July 14th . On the program: entertainment, refreshments and snacks, and fireworks! The raffle will benefit the national charity for firefighter wards…

El cuerpo de bomberos de Fournels organiza su tradicional baile de bomberos el viernes 14 de julio. En el programa: velada animada, refrescos y aperitivos, ¡y fuegos artificiales! La tómbola será a beneficio de la asociación nacional de ayuda a los…

Die Feuerwehr von Fournels organisiert am Freitag, den 14. Juli, den traditionellen Feuerwehrball. Auf dem Programm stehen: Abendunterhaltung, Getränke und Snacks sowie ein Feuerwerk! Die Tombola wird zugunsten des nationalen Werks der Feuerwehrpupillen veranstaltet…

